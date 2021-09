Quartararo: "Ad Austin senza pensare al titolo, correrò come a Misano"

MOTOGP

"Penso che sia la cosa giusta per me: rimanere concentrato sul presente e lottare per la vittoria, se posso"

Fabio Quartararo arriva ad Austin con la consapevolezza che per l'aritmetica certezza del titolo della MotoGP dovrà aspettare almeno fino alla prossima gara di Misano del 24 ottobre, ma sembra non preoccuparsene troppo. "Arrivo ad Austin con 48 punti di vantaggio, poi ci aspettano altre tre gare, quindi la mia mentalità rimane la stessa di Misano", ha detto il francese della Yamaha, a cui mancano 28 punti per laurearsi campione.

"All'inizio il mio obiettivo era di non pensare al titolo fino al GP di San Marino, ma ho deciso di continuare così. Penso che sia la cosa giusta per me: rimanere concentrato sul presente e lottare per la vittoria, se posso. A Misano questo ha quasi fatto venire un infarto a mia mamma e mio padre sicuramente si è divertito molto. Ho avuto questa idea già all'inizio dell'anno: non importa se lotto per il mondiale o no, voglio vincere. È stato così a Misano e voglio continuare con la stessa mentalità", ha aggiunto.