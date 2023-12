Pol Espargarò: "Basta GP a tempo pieno, devo ritrovare il Pol pre-Portimao"

MOTOGP

Il minore dei fratelli Espargarò da pilota titolare a collaudatore GASGAS, con qualche wild card in vista

© Getty Images Il grave incidente d'inizio stagione a Portimao ha bruscamente cambiato la carriera di Pol Espargarò che, al rientro a metà stagione e poi da lì in avanti fino al sipario" di Valencia, si è reso conto di aver perso quel qualcosa in più che serve per sfidare a viso aperto la concorrenza. Quindici vittorie tra Moto3 e Moto2, campione del mondo della classe cadetta nel 2013 con la Kalex del Team Pons, il trentatreenne pilota catalano ha di fatto dovuto prendere atto che era arrivato il momento di fasi da parte, dopo diciotto anni nel Motomondiale, gli ultimi dieci dei quali nella premier class: con Yamaha, KTM, Honda e - proprio in questo 2023 - di nuovo con KTM, anche se "vestita" da GASGAS e schierata dal team Tech3 con il quale aveva già lavorato ai tempi della Yamaha. Otto volte sul podio in MotoGP (quinto nel Mondiale 2020 con la KTM factory), Pol ha rivissuto con motogp.com il suo "addio alle armi" valanciano e spiegato le ragioni che lo hanno indotto a fare un passo indietro, consegnando le "chiavi" della sua moto al fenomeno emergente Pedro Acosta, campione del mondo Moto2 dieci anni dopo di lui!.Come moto da tempo, già nel corso della seconda metà della stagione, l'anno prossimo il pilota di Granollers ricoprirà il ruolo di collaudatore ma - pur dichiarando chiusa la sua carriera da pilota titolare - è molto probabile che possa prendere parte come wild card a qualche Gran Premio nel corso della stagione.

© Getty Images

"Valencia è stata una molto complicata onestamente. Sapete, non è stata l'ultima volta sulla griglia, ma ovviamente le emozioni che ho provato erano un po' ...troppe. Ogni volta alzavo la testa e guardavo tutte le persone sugli spalti, il rumore, la tensione, tutti i miei compagni di squadra intorno, tutti i ragazzi con i quali ho corso fin da quando ero piccolo. È stato fantastico. Mi sento fortunato ad aver vissuto vivere questa vita e la mia storia, cercando di inseguire i miei sogni negli ultimi dieci anni. Una giornata da ricordare perché, va bene, ho corso la mia ultima gara da titolare in MotoGP, ma prima di tutto perché avevo quelle persone intorno a me. Ora ho bisogno di riposarmi e di riprendermi un po'. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che mi sono sentito competitivo e fiducioso, come è invece indispensabile per essere all'altezza di colleghi pieni di talento ed in perfetta forma. Se tu non lo sei, puoi comunque puntare a divertirti. Credo sia importante godersela, ma ora devo ritrovare il Pol Espargarò che ero prima di Portimao".

© Getty Images

.