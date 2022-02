"Ora sto bene ma sono stati mesi duri, con la diplopia non si scherza": in Malesia Marquez volta pagina  

MOTOGP

Il campione della Honda osservato speciale dei test malesi che aprono ufficialmente la stagione della Premier Class.

di

Stefano Gatti

Sono stati tre mesi duri, soprattutto perché con la diplopia non sai mai cosa può succedere. Sono contento perché adesso è tutto a posto, la vista funziona oppure non funziona, non può essere via di mezzo, adesso sto bene". Intervistato alla viglia dei due giorni di test precampionato di Sepang, Marc Marquez ha rivelato di aver temuto il peggio per la propria carriera a causa del disturbo alla vista provocato dall'incidente in allenamento con la moto da enduro all'inizio dello scorso mese di novembre, mentre si preparava in vista del GP del Portogallo.

"Con questo tipo di infortunio, smettere di correre era una delle possibilità. Ho aspettato, nella speranza che con il tempo si sistemasse tutto. Come alternativa avevo anche l'operazione ma c'era il rischio che non andasse bene, in quel caso avrei davvero smesso di andare in moto. Questi sono pericoli che devi mettere in conto quando partecipi a un campionato MotoGP, può succedere. Qualcuno però ha voluto che fossi presente qui in Malesia a lottare per il Mondiale 2022. Questo è il mio obiettivo: vincere gare, fare podi e lottare per il titolo. Ho iniziato tardi ad allenarmi, a metà gennaio, ma pian piano mi sto trovando meglio. L'obiettivo è essere pronti per la prima gara in Qatar".

Questi i pensieri del campione di Cervera alla viglia dei test malesi che danno il via - per i piloti titolari - alla nuova stagione della MotoGP, al via il prossimo 6 marzo come ormai tradizione con il Gp del Qatar. Nei giorni scorsi la sua Honda RC213V intanto è stata deliberata dal collaudatore HRC Stefan Bradl che - sia nel 2020 che nel 2021 - ha sostituito a più riprese Marc: prima in seguito all'incidente al braccio destro nel GP di Spagna di due anni fa a Jerez, poi a Portimao e Valencia - ultime due tappe della scorsa stagione - dopo l’infortunio con la moto da enduro.