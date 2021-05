Mugello pista del cuore, look patriottico per la Ducati Avintia: Luca Marini "carico" per il GP d'Italia

MOTOGP

Nel GP d'Italia il fratello di Valentino Rossi a caccia di punti "pesanti" con una Desmosedici in versione speciale.

di

STEFANO GATTI

Livrea tricolore "Special Edition" per la Ducati Avintia di Luca Marini al Gran Premio d'Italia. In sella ad una Desmosedici rossa, bianca e verde il giovane pilota italiano andrà nel weekend del Mugello a caccia delle prime soddisfazioni di una stagione d'esordio nella MotoGP che lo ha fin qui visto raggiungere solo due volti la zona punti, con il dodicesimo posto di Portimao poi bissato due domeniche fa a Le Mans.

“È un Gran Premio importante per me. È la mia pista preferita del calendario e correre al Mugello è sempre bello. La Ducati poi qui è sempre andata bene. Sarà un weekend speciale, ci tengo tantissimo e lo sto preparando meglio che posso. Me lo voglio godere dall'inizio alla fine".

Dopo i primi cinque appuntamenti del Mondiale, Luca langue in diciassettesima piazza della classifica generale con nove punti, poco meno della metà di quelli fin qui qui racimolati dal compagno di squadra Enea Bastianini (tredicesimo a quota 20) che lo ha tra l'altro battuto nella corsa al titolo iridato della Moto2 del 2020. Il Mugello arriva quindi al momento "giusto" per offrire la grande opportunità di una prima svolta alla stagione di entrambi. Ed a proposito di Moto2, al Mugello la livrea tricolore sfoggiata da Luca Marini nella premier class sarà adottata anche dai portacolori dello Sky Racing Team VR46 Marco Bezzecchi e Celestino Vietti, rispettivamente terzo e quindicesimo nella classifica generale.