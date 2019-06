MotoGP, nuovo serbatoio per Lorenzo a Barcellona

14/06/2019

Il passaggio di Jorge Lorenzo dalla Ducati alla Honda è stato tutt'altro che semplice. Il maiorchino, nelle prime 6 gare del 2019, ha collezionato solo delusioni, con un 11° posto a Le Mans come miglior risultato stagionale. Dopo il Mugello è volato in Giappone per provare a risolvere i suoi problemi di guida e i tecnici dell'Ala Dorata hanno elaborato una soluzione piuttosto curiosa: due grosse "ali" montate direttamente sul serbatoio della RC213V. L'obiettivo dovrebbe essere quello di dare sostegno alle gambe in frenata e in piega, garantendogli maggior comfort alla guida. Un nuovo serbatoio, d'altronde, era stato decisivo anche nel 2018, quando dopo un anno e mezzo di lotta con la Ducati arrivarono le prime modifiche all'ergonomia e, con esse, anche le prime vittorie.