MotoGP Catalogna, Quartararo in pole davanti a Marquez

15/06/2019 di DANIELE PEZZINI

Fabio Quartararo non finisce di stupire e conquista la sua seconda pole stagionale nel GP di Catalogna. Il francese del team Yamaha Petronas ha dominato le qualifiche girando in 1'39''484 e regolando i padroni di casa Marquez (+ 0''015) e Vinales (+ 0''226), che però è sotto investigazione . Seconda fila tutta italiana, con Morbidelli (+ 0''227), Rossi (+ 0''269) e Dovizioso (+ 0''293).Si è dovuto accontentare della terza il vincitore del Mugello, Petrucci (7° a + 0''360).

Ormai non è più una sorpresa. Quartaro ha confermato quanto di buono era emerso nelle libere e, soprattutto, ha ribadito un feeling straordinario con il giro veloce, portando a casa la seconda pole position in sette gare da pilota MotoGP. Un risultato eccezionale, per un ragazzo di appena 20 anni che si è ritrovato catapultato nel mondo dei grandi. Il ritmo gara, naturalmente, è un'altra cosa e il pilota nizzardo dovrà difendersi da un esercito agguerritissimo alle sue spalle.





I big sono tutti lì: Marquez è stato l'unico ad avvicinare il suo crono mostruoso (mancando la pole per appena 15 millesimi), ma da Vinales in poi troviamo 6 piloti in un decimo e mezzo. Il pilota Yamaha, al termine della sessione, è stato messo sotto investigazione per aver ostacolato Quartararo mentre era nel suo ultimo giro lanciato: Maverick girava lento, convinto di aver già preso la bandiera scacchi, mentre il turno era ancora in corso.



Gli italiani, nonostante un risultato non brillantissimo, possono sorridere: Morbidelli ha compiuto un vero e proprio capolavoro, riprendendosi in fretta dalla brutta caduta delle Libere 3, superando agevolmente il taglio del Q1 e poi prendendosi il 4° crono. Rossi e Dovizioso hanno portato a casa una seconda fila preziosa in ottica gara. Il passo del ducatista, in particolare, può lasciarlo sereno per domenica, su un tracciato sulla carta "amico" della Desmosedici, in cui sarà ghiotta l'occasione di accorciare su Marquez in classifica.