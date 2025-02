MotoGp Thailandia: Marc Marquez il più veloce nella prima sessione di libere

Sulla scia di quanto fatto nei test, davanti a tutti nella prima sessione del weekend del Gp della Thailandia, primo appuntamento del Mondiale di MotoGp, c'è Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) che in 1'29"423 precede di 158 millesimi Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team). Terzo tempo per Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team), a conferma dei passi avanti di Yamaha. Decimo posto per Francesco Bagnaia, con l'altra Ducati ufficiale (+0"718).