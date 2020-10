GP Teruel: Nakagami spinge sull'acceleratore, Dovizioso ancora da dimenticare

MOTOGP TERUEL

di

LUCA BUCCERI

Col tempo di 1'47''782 è il pilota giapponese Takaaki Nakagami il più veloce nella seconda sessione di libere del GP di Teruel. Il pilota del team LCR Honda precede, di soli 175 millesimi, la Yamaha di Maverick Vinales ed il compagno di scuderia Cal Crutchlow. Quarto tempo per Fabio Quartararo seguito da Mir, ancora una sessione da dimenticare per la Ducati che non riesce a migliorare i tempi del mattino e in combinata si piazza dal 17° al 20° posto con Petrucci, Miller, Dovizioso e Bagnaia.

Ci aveva provato al mattino, ma Alex Marquez gli aveva strappato via il miglior tempo, ma nella seconda sessione di libere nel pomeriggio di Aragon nessuno riesce ad avere la meglio contro la furia e la velocità di Takaaki Nakagami che si proietta alla giornata di qualifiche di sabato da leader dei tempi. Il giapponese, fresco di rinnovo pluriennale con il team HRC e ben saldo alla sella della scuderia LCR, conquista il miglior tempo della giornata davanti a Vinales confermando il proprio stato di forma che da inizio stagione gli ha permesso di andare a punti in ogni GP corso.

Giornata di sorrisi in casa Honda, sponda team LCR, anche grazie a Cal Crutchlow che piazza l'altra moto di scuderia al terzo posto in combinata a soli 329 millesimi dal compagno di box. In ripresa Fabio Quartararo, quarto a 382 millesimi, che dà una scossa al pessimo tempo registrato al mattino che lo vedeva relegato al 17° posto. Alex Marquez, che in FP1 era stato il più veloce di tutti, nel pomeriggio non va oltre il 10° tempo e in combinata "scivola" al 6° posto facendo da spartiacque tra le due Suzuki di Mir e Rins.

MotoGP, Aragon piazza il bis Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Chiudono la top 10 delle FP2e i fratelli, mentre per le Ducati è giornata dura. Per trovare la migliore di sessione bisogna scendere fino al 13° tempo di, poi è abisso conche chiudono da fanalini dei 21 in pista. In combinata la situazione è tragica per il team Factory e quello Pramac che occupano dalla 17esima alla 20esima posizione in un fine settimana nel quale è attesa una risposta di valore da parte di Andrea Dovizioso che, perdendo punti nel GP di Teruel, potrebbe dire definitivamente addio al sogno Mondiale.

I RISULTATI DELLE FP2 DEL GP DI TERUEL

LA CLASSIFICA COMBINATA DEI TEMPI