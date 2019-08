MotoGP, sollievo per Dovizioso: nessun danno fisico

Sospiro di sollievo per Andrea Dovizioso. L'incidente di Silverstone non ha causato danni al pilota Ducati, finito pesantemente a terra dopo aver colpito la Yamaha di Quartararo subito dopo il via. Il bollettino medico emesso dall'ospedale di Coventry, dove il forlivese è stato trasportato per sottoporsi a una Tac e ai controlli del caso, ha confermato le sensazioni della pista. Gli esami hanno dato esito negativo e Dovi è rientrato subito in Italia.