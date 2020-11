MotoGP, sfortuna Lecuona: positivo al Covid, salterà Valencia

Il team KTM Tech 3 dovrà ancora una volta fare a meno di Iker Lecuona a Valencia. Lo spagnolo, assente nel GP d'Europa per essere stato a contatto col fratello risultato positivo, non sarà del GP della Comunità Valencia a causa dell'esito positivo del tampone di questa mattina. Una beffa per il pilota 20enne che era pronto a correre la gara di casa dopo aver rispettato l'isolamento di 10 giorni che sarebbe terminato proprio oggi. Il team Tech 3, per il secondo fine settimana di fila, conterà dunque sul solo Miguel Oliveira.

Getty Images