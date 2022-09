MotoGP San Marino: Quartararo va subito forte a Misano, prestazione super di Pirro

MOTOGP SAN MARINO

Il francese spinge subito e si impone davanti alle Ducati di Miller e Pirro, sesto tempo per Pecco Bagnaia

© Getty Images È della Yamaha di Fabio Quartararo il miglior tempo della prima sessione di prove libere del GP di San Marino, quattordicesima tappa stagionale della MotoGP. A Misano Adriatico il pilota francese, leader del mondiale, chiude in 1:32.313 precedendo in classifica cronometrica la Ducati di Jack Miller e la Desmosedici del tester Michele Pirro. Sesto tempo per Bagnaia, a quattro decimi dalla M1 del "Diablo".

Quartararo sa di essere la preda della caccia degli inseguitori al titolo mondiale, ma nonostante ciò non si lascia intimorire a Misano. In pista per la prima sessione di libere del quattordicesimo weekend di gara, il francese mette quindi il turbo e lascia la polvere agli avversari, con un crono che si ferma a 1:32.313 staccando di oltre due decimi le Ducati. Una prestazione "diabolica" per l'iridato in sella alla Yamaha che, lontano dal gradino più alto del podio da quasi tre mesi (l'ultimo al Sachsenring lo scorso 5 giugno), vuole tornare a imporsi davanti alle Desmosedici che gli hanno dato parecchio filo da torcere nelle ultime uscite del Motomondiale.

Se il francese fa la voce grossa, dall'altro lato le Ducati non si lasciano intimorire e lo seguono a distanza. Il miglior tempo tra le moto di Borgo Panigale è registrato dall'australiano Jack Miller, che si porta a soli due decimi dalla M1, ma a sorprendere è soprattutto la prestazione di Michele Pirro, tester Ducati in pista col team Aruba Racing. Per il pilota italiano, che conosce bene tutte le curve del circuito Marco Simoncelli di Misano, una mattina più che positiva chiusa col terzo tempo per festeggiare la nascita della figlia Ginevra. Dietro di lui entrambe le Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Vinales, mentre Francesco Bagnaia chiude col sesto tempo. In top 10 anche Enea Bastianini, fresco di firma col team Ducati factory, seguito da Alex Rins, Luca Marini e Johann Zarco.

Prestazione da rivedere e analizzare al dettaglio per Pol Espargarò e la sua Honda, che non va oltre l'11° tempo a sette decimi da Quartararo. A chiudere sotto il secondo di distacco poi anche Brad Binder in KTM, la Ducati del team Mooney VR46 di Marco Bezzecchi e la Honda LCR di Alex Marquez. L'ultimo weekend di gara in carriera in MotoGP per Andrea Dovizioso si apre invece col 16° tempo alle spalle di Nakagami e davanti Franco Morbidelli.