MotoGP, Rossi: "Potevo lottare per il podio". Dovi: "Non capiamo il problema"

GP BRNO

"Peccato per la qualifica, ho fatto l'errore di andare con la media perché sarei potuto partire da una fila avanti e lottare per il podio". Questo il commento di Valentino Rossi al termine del GP della Repubblica Ceca che lo ha visto chiudere in quinta posizione. Per il "Dottore" c'è la delusione di essere partito da dietro, ma la soddisfazione per una rimonta importante: "E' stato un weekend positivo, la gara è stata bella e mi sono divertito".

"Abbiamo cambiato setting alla fine del 2018 per cercare di salvare la gomma nel finale di gara, Maverick e Fabio si sono trovati meglio di me e io ho dovuto cambiare. Abbiamo fatto dei passi avanti in frenata, stacco forte e più profondo e questo è grazie al setting cambiato" ha spiegato Rossi.

Sul successo di Binder ha poi aggiunto: "E' una bestia, anche in Moto2 e Moto3 ha fatto gare importanti. La KTm oggi avrebbe fatto doppietta se Pol Espargaro non si fosse toccato con Zarco. Binder ed Espargaro sono i favoriti in Austria".

Infine anche una menzione speciale ai piloti italiani del futuro, Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia: "Morbidelli è andato forte, ha fatto un grande gara e penso sarà molto competitivo da qui alla fine della stagione. Bagnaia? Stava andando forte, noi della riders academy li stiamo facendo diventare grandi e loro aiutano me perché gli allenamenti sono meno noiosi".

Fine settimana da dimenticare invece per Andrea Dovizioso, partito dalla diciottesima posizione e arrivato 11°: “E’ stato un weekend difficile, e purtroppo non abbiamo ancora individuato la ragione dei nostri problemi. Oggi gli pneumatici hanno risentito molto dall’usura e non ci hanno permesso di esprimerci al meglio".

"Non sappiamo di preciso se siano state solo le gomme a fare una differenza così grande in gara. D’altra parte Zarco è stato protagonista di un grande fine settimana e questo ci permetterà di analizzare anche i suoi dati per capire meglio la situazione” ha concluso il pilota forlivese della Ducati.