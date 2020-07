MotoGP, Rossi esulta: "Mi sento più competitivo"

GP ANDALUSIA

E' un Valentino Rossi soddisfatto e speranzoso dopo le sessioni di libere di venerdì a Jerez de la Frontera, seconda tappa del motomondiale. Il "Dottore" chiude la giornata di prove col secondo crono combinato, alle spalle del compagno di scuderia Vinales, ma i passi avanti rispetto al weekend precedente sono chiari: "Abbiamo utilizzato un setting differente, oggi è andata molto meglio".

Senza Marc Marquez in pista le Yamaha hanno avuto la possibilità di dare gas alle moto. La "doppietta" nelle libere, seguita da un buon posizionamento anche della Petronas di Morbidelli, fa ben sperare la scuderia. Rossi, su tutti, non vede l'ora di scendere in pista sabato per provare ad agguantare una posizione di vantaggio nelle qualifiche: "Oggi è andata meglio, sono contento perché abbiamo cambiato qualcosa e ho guidato meglio. Devo migliorare ancora qualche curva, ma mi sento bene e penso di essere più competitivo rispetto allo scorso fine settimana. Il pomeriggio facciamo un più difficoltà, ma la giornata è stata positiva. Sarà tosta perché in molti vanno forte".

