MotoGP, le pagelle di Portimao: weekend della consacrazione per Bezzecchi, bocciati Bagnaia e Morbidelli

I voti ai protagonisti del penultimo weekend stagionale: pienamente promossi anche Alex Marquez e Acostadi Daniele Pezzini
© Getty Images
LE PAGELLE DI PORTIMAO
Bezzecchi 8,5 - In qualifica domina, nella Sprint si deve accontentare del podio a causa di qualche problema di grip al posteriore, che però lui e il suo team sono fantastici nel risolvere durante il warm up di domenica mattina. Il risultato è una gara dominata, da campione che sta raggiungendo la piena maturazione.
Alex Marquez 7,5 - L'errore nell'ultimo attacco al tempo in qualifica lo costringe a partire dal quinto posto, ma lui non ne fa un grosso problema e balza in testa nel giro di una manciata di curve in entrambe le gare. La Sprint è sua, ma nel GP deve arrendersi a un incontenibile Bez. È comunque l'ennesimo weekend che conferma l'ottimo feeling con la sua Desmosedici e che certifica la grandezza della sua stagione.
Acosta 7 - L'appuntamento con la prima vittoria in MotoGP è ancora una volta rimandato, ma in entrambe le gare lui è lì, a provarci, a spingere, a dare fastidio. Un secondo e un terzo posto, terzo weekend stagionale in cui se ne va a casa con un doppio podio, il secondo di fila dopo Sepang. Il futuro è suo.
Morbidelli 4,5 - Quindicesimo in qualifica, quindicesimo nella Sprint, out al primo giro nel GP. È sicuramente sfortunato in occasione della carambola che lo manda a terra, ma nel complesso quello portoghese si rivela essere il weekend più difficile della sua stagione.
Bagnaia 4,5 - Strappa un buon quarto posto in qualifica, ma poi non riesce a tramutare quel crono in un passo gara sufficiente a tenere il ritmo dei primi. Nella Sprint è abbandonato dalla gomma posteriore nel finale e deve accontentarsi dell'ottavo posto, nel GP dà forfait a metà gara finendo nella ghiaia mentre girava da solo in quarta posizione. La buona notizia è che quello di Valencia sarà l'ultimo weekend di una stagione che definire tormentata è un eufemismo.