MotoGP, le pagelle di Portimao: weekend della consacrazione per Bezzecchi, bocciati Bagnaia e Morbidelli

Bagnaia 4,5 - Strappa un buon quarto posto in qualifica, ma poi non riesce a tramutare quel crono in un passo gara sufficiente a tenere il ritmo dei primi. Nella Sprint è abbandonato dalla gomma posteriore nel finale e deve accontentarsi dell'ottavo posto, nel GP dà forfait a metà gara finendo nella ghiaia mentre girava da solo in quarta posizione. La buona notizia è che quello di Valencia sarà l'ultimo weekend di una stagione che definire tormentata è un eufemismo.