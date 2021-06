MotoGP Olanda: Viñales è ancora super ad Assen, Rossi vola in Q2

MOTOGP OLANDA

Altra prestazione super dello spagnolo che vola nelle libere 3. Bagnaia sarà costretto a passare dal Q1

di

LUCA BUCCERI

È l'ennesima finestra di prove libere positiva per Maverick Viñales, che domina anche le FP3 del GP d'Olanda chiudendo in testa alla combinata. Il pilota spagnolo, già re nella giornata di ieri, gira in 1'32''336 davanti al compagno di box Quartararo e alla Honda di Pol Espargarò. Sorprendono nel finale l'Aprilia di Aleix Espargarò e la Yamaha del team Petronas di Rossi, che con un gap di 558 millesimi riesce a conquistare il nono tempo e un preziosissimo posto in Q2.

Il meteo dava pioggia, ma le previsioni sono state disattese e la terza sessione di prove libere del GP d'Olanda ha regalato emozioni e tanta velocità. Dopo l'acqua caduta in FP2 e diversi piloti frenati nel run d'attacco, la mattina di Assen concede spettacolo e un'altra prestazione super di Maverick Viñales, che dopo la cocente delusione del Sachsenring è arrivato nella terra dei tulipani con voglia di far bene e senso di rivalsa. La Yamaha M1 dello spagnolo vola tra le curve del circuito olandese, si esalta e fa emozionare il pubblico presente sugli spalti, ma soprattutto convince e si pone per la terza sessione di fila davanti a quella del compagno Quartararo che in questo avvio di stagione sembra avere qualcosa in più.

Un setting diverso rispetto al GP tedesco, impostazioni "made in Maverick" e nulla di copiato dal "Diablo" per la moto dello spagnolo che sembra aver ritrovato l'entusiasmo lasciato forse ai box nello scorso fine settimana. Per parlare di una vera e propria rivincita bisognerà ovviamente aspettare la gara di domenica, ma il messaggio lanciato dopo tre libere e una qualifica in programma è chiaro.

Al leader del mondiale Quartararo non restano che i sassolini e il calore della marmitta della M1 "amica", uno smacco di 197 millesimi che dovranno essere ricuciti in Q2 per tentare di conquistare la sesta pole stagionale. Proverà a dire la sua anche la famiglia Espargarò, con Pol che ha conquistato il terzo tempo in combinata seguito dall'Aprilia del fratello Aleix che tanto bene sta facendo in questo avvio di stagione.

Chiudono in top 10, e conquistano il pass diretto per il Q2, anche le due Suzuki di Mir e Rins, seguite da Nakagami, Oliveira e la Ducati ufficiale di Miller. Potrà riposare e pensare alla seconda finestra di qualifiche anche Valentino Rossi, nono al mattino con 558 millesimi di ritardo dall'ex compagno di box Viñales. Una mattinata in ripresa per il "Dottore" dopo le fatiche di ieri, in vista di una gara che lo stesso pilota italiano ha ipotizzato potrebbe essere "decente".

Saranno costretti a passare del Q1 tanti big. A partire da Zarco, secondo in generale e primo degli esclusi con l'11° tempo a soli 31 millesimi da Miller, per passare alle altre due Ducati di Bagnaia (12° a 34 millesimi dal tempo del compagno australiano) e Martìn. Fuori anche Marc Marquez, ieri protagonista di un pericolosissimo highside in curva 10, così come gli altri italiani Petrucci (14°), Savadori (19°), Marini (20°) e Bastianini (21°).