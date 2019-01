MotoGP, nessuna vittoria nel 2018: Tapiro d'Oro a Rossi

04/01/2019

Rossi si è, però, consolato con la gara di fine stagione da lui organzizata. "Sì, ho vinto la 100 km dei campioni. Abbiamo lottato io e Franco Morbidelli contro Pasini e Baldassarri fino all’ultimo secondo e siamo riusciti a vincere. Come ho vinto? Quello davanti è caduto...".



L'inviato di Striscia, Valerio Staffelli, entra poi nel personale: "Sappiamo anche che ha cominciato a mettere le fondamenta per la famiglia. Quindi, a quando le nozze?". "Non lo so. Non abbiamo deciso. Non ci abbiamo pensato»", la risposta di Rossi in riferimento alla convivenza con la sua fidanzata Francesca Sofia Novello. Venerdì 4 gennaio alle 20.35 la consegna su Canale 5.