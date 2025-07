Moto2 Repubblica Ceca: Roberts ritrova il successo, Gonzalez allunga in vetta

Sorride anche Gonzalez, che grazie allo "zero" di Canet (scivolato alla prima curva) andrà in vacanza con un vantaggio rassicurante in classifica. Il migliore degli italiani è stato Celestino Vietti, autore di una bella rimonta dall'undicesima casella in griglia fino al quinto posto. Giornata invece piuttosto complicata per Tony Arbolino e Mattia Pasini: il primo ha chiuso al 18° posto, lontano dalla zona punti; il secondo, alla sua prima wild card stagionale, è caduto in avvio dopo una partenza da dimenticare. Un vero peccato dopo il sorprendente ottavo tempo in qualifica.