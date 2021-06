MotoGP, Morbidelli sotto i ferri: intervento al ginocchio riuscito

IL RECUPERO

Il pilota italiano è stato sottoposto ad operazione dopo i tanti problemi delle ultime settimane

È perfettamente riuscito l'intervento al ginocchio sinistro per Franco Morbidelli, infortunatosi nuovamente durante una sessione di allenamento prima del GP olandese di Assen. Assente nel weekend e sostituito da Garrett Gerloff in Petronas, Morbidelli è stato operato al ginocchio dal professor Maurilio Marcacci per risolvere i problemi al menisco e al legamento crociato anteriore che lo avevano visto cadere rovinosamente a Le Mans in simulazione di flag-to-flag.

Wilco Zeelenberg, team manager Petronas, al termine delle prime libere ha dato importanti aggiornamenti sullo stato del pilota italiano: "Ovviamente ci manca, è triste non averlo qui in Olanda. Franco aveva già difficolta a Le Mans, quando è caduto al box nella simulazione del cambio moto, poi ha colpito diverse volte il ginocchio. Ho ricevuto un messaggio dal suo assistente, Manuel Lucchetti: è stato operato questa mattina, l'intervento è andato bene".

"Gli mandiamo i nostri migliori auguri, speriamo di gestire la squadra nel modo migliore durante la sua assenza, anche se sarà difficile fare a meno di lui in questo momento" ha detto Zeelenberg. Non sono stati specificati ancora i tempi di recupero, ma la sosta estiva aiuterà Morbidelli a ritornare in sella il prima possibile.