Mooney VR46 presenta la nuova moto, Rossi: "Lotteremo per vincere, piloti veloci"

Il 2023 di Mooney VR46 inizia oggi, con la presentazione della moto che accompagnerà il team di Valentino Rossi nella nuova stagione di MotoGP. Targata Ducati, come sempre, la moto sulla quale potrà fare affidamento la scuderia di Tavullia è una Desmosedici GP22, la stessa che lo scorso anno ha portato Francesco Bagnaia a vincere il Mondiale. Nera, aggressiva e "più pulita", come hanno ammesso i due piloti Marco Bezzecchi e Luca Marini, la due ruote del Mooney VR46 Racing Team promette bene.

ROSSI: "MARINI E BEZ VELOCI, POSSIAMO VINCERE"

Si aspetta tanto dalla nuova stagione, e dunque dalla nuova moto, Valentino Rossi: "Mi aspetto una grande stagione dal team, perché l'anno scorso è stato l'esordio dopo tanti anni di esperienza in Moto3 e Moto2 ed è stata fantastica. Siamo sempre stati veloci, il team nonostante fosse nuovo ha lavorato sempre molto bene e abbiamo lottato molto spesso per il podio e per le posizioni davanti. Questo è il nostro obiettivo, abbiamo due piloti molto veloci e spero che con un anno in più di esperienza si possa fare un altro step in avanti, magari per vincere qualche gara e fare qualche podio in più".

"Da Marini mi aspetto tanto, è la sua terza stagione e ha fatto un grande miglioramento lo scorso anno. È stato molto veloce e in crescita, ha lottato tante volte per le prime posizioni e purtroppo non è mai riuscito a fare un podio, ma se lo sarebbe meritato- il commento del Dottore-. Nei test è stato velocissimo, parte pronto per essere competitivo".

Tante aspettative anche su Marco Bezzecchi: "L'anno scorso ha esordito ed è stato difficile, ma lui è stato bravo e ha fatto podio ad Assen. Ha fatto gare davanti, da lui mi aspetto un miglioramento perché in questo secondo anno sarà di certo veloce".

MARINI: "SARÀ UNA BELLA STAGIONE"

Entusiasmo anche per Luca Marini, giunto alla terza stagione in MotoGP: "Non vedo l'ora di iniziare, la livrea mi piace moltissimo perché c'è molto più nero ed è più aggressiva e cattiva. Abbiamo visto che è stata molto veloce nei test, sarà una bella stagione e potremo divertirci. Siamo forti, Ducati ci ha portato aggiornamenti importanti perché ho notato una moto più facile da guidare e una connessione del gas migliore. Si può lavorare tanto e bene, ci sono i presupposti per fare una bella stagione. Sarà difficile per tutti per il nuovo format, che può anche essere un'opportunità perché inizialmente nessuno sarà pronto. Sarà diverso anche nella strategia e nel lavoro, ma dobbiamo essere più bravi degli altri per ottenere i risultati che ci siamo prefissati. L'obiettivo è vincere almeno una gara ed essere sempre competitivi. Ogni anno il livello si alza sempre più, Ducati è la moto migliore ma anche gli altri stanno lavorando bene. Tutti si rincorrono, mi aspetto che anche i piloti abbiano fatto un salto in più. Sarà un anno in cui possono vincere in tanti, ci sono almeno 10-12 piloti che possono salire sul podio e ci siamo anche noi".

BEZZECCHI: "VOGLIO VINCERE"

Seconda stagione in MotoGP, rookie dell'anno nel 2022 e rivelazione della scorsa annata, Marco Bezzecchi ha le idee chiare: "Sarà bello, la livrea mi piace tanto e il nero rende la moto più aggressiva. Sono contento e non vedo l'ora di iniziare, mi aspetto di essere tra i più veloci. L'anno scorso abbiamo fatto un buon lavoro e quest'anno voglio essere veloce e confermarmi tra i primi 5. L'obiettivo è lottare per una prima vittoria, sarà una stagione lunga con le Sprint Race e sarà strano. I primi weekend dobbiamo prenderci la mano, ci adatteremo e sarà interessante. Penso che le Sprint saranno gare che possono adattarsi al mio stile di guida".

SALUCCI E NIETO: "ASPETTATIVE ALTE"

Alessio Salucci, team director di Mooney VR46, ha sottolineato: "L'anno scorso siamo cresciuti tanto come team e piloti, abbiamo iniziato bene quest'anno, ma le gare sono diverse. C'è da lavorare tanto, ma mi aspetto di lottare per le posizioni che contano e per il podio. Dai piloti ci aspettiamo di lottare, con Ducati c'è un gran bel rapporto e li ringrazio perché questa moto è davvero completa e competitiva".

Sorride anche Pablo Nieto, team manager: "Sarà un anno diverso dallo scorso, abbiamo più esperienza e le aspettative sono molto alte. Il lavoro fatto fin qui è stato super, abbiamo tanta voglia di fare la prima gara. Sarà un campionato diverso con la Sprint, ci sarà da valutare bene la strategia. Sono sicuro che possiamo divertirci, ma dobbiamo anche imparare e sviluppare la moto per fare degli step in più. L'anno scorso abbiamo lavorato bene e sono contento di questo"