MotoGP, Martin e la promessa ad Aprilia: "Non vedo l'ora di tornare, farò il massimo. Ducati? Avevo capito ancora prima che me lo dicessero"

Il 2025 di Jorge Martin da campione MotoGP non è di certo iniziato nel migliore dei modi, col doppio infortunio per il pilota madrileno che lo ha costretto a dare forfait per i primi appuntamenti del Motomondiale. Sarà ancora assente ad Austin, ma per il neo Aprilia l'obiettivo è tornare in sella alla RS-GP in Qatar. Ma soltanto le visite mediche, e l'effettivo stato di salute dello spesso Martinator, diranno se sarà o meno possibile, perché di prendersi rischi (il caso Marc Marquez nel 2020 insegna) non c'è proprio voglia. E nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Martin si è mostrato in trepidante attesa di tornare a guidare e abbracciare al 100% il progetto Aprilia: "Il recupero prosegue più lento del previsto, ma i tempi sono questi, e sarebbe un errore accelerarli, si rischierebbe di rendere tutto ancora più lungo. Sicuramente salto Austin, conto di esserci in Qatar, ma solo se non comporterà rischi. Farò una visita dopo Austin. In Aprilia c'è un gran progetto, con gente bellissima, una famiglia. Io posso solo portare la mia esperienza di campione del mondo, una cosa che non tutti possono dire. Adesso dobbiamo pensare a quello, al progetto, a fare del nostro meglio per attuarlo. Vincere diventerà una conseguenza”.