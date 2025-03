MotoGP, allarme Martin per Aprilia: "Lavoro sodo, ma non so quando potrò rientrare"

Il 2025 da campione della MotoGP per Jorge Martin non è di certo iniziato nel migliore dei modi e potrebbe volerci un bel po' prima di vederlo in sella alla sua nuova Aprilia. L'iridato, costretto ai box per due infortuni ravvicinati, allo showroom Motoplex di Milano in occasione dell'avvio dei pre ordini della nuovo Tuono 457 ha fatto risuonare l'allarme per la scuderia di Noale, rimandando forse la prima mondiale con la RS-GP: "Lavoro sodo, ma non so quando potrò rientrare".