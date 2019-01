MotoGP, Lorenzo va al pronto soccorso: frattura dello scafoide

Lo spagnolo dovrà quindi finire nuovamente sotto i ferri del dottor Xavier Mir. Per i tempi di recupero, importanti in vista dei primi test invernali del 6-8 febbraio a Sepang (Malesia), toccherà aspettare l'esito dell'intervento. La frattura è stata confermata dalla Honda in un tweet.





Unfortunately @lorenzo99 has sustained a fracture to the left scaphoid while training in Italy.



He will undergo surgery tomorrow (Jan 21) after additional checks.



Further information to follow tomorrow after his operation.