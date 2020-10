MotoGP, il Tas prende tempo su Iannone: sentenza solo a metà novembre

Dovrà aspettare ancora almeno un mese Andrea Iannone per conoscere il suo futuro. Il Tribunale Arbitrale per lo Sport di Losanna ha infatti preso tempo e dopo aver a lungo ascoltato il pilota nella giornata di giovedì ha comunicato ufficialmente che la sentenza sul caso doping arriverà soltanto a metà novembre. Svaniscono così le residue speranze di poter tornare in pista già in questa stagione.