MotoGP, GP Olanda: Bagnaia vola nelle prequalifiche davanti a Vinales

L'italiano vola sul tracciato di Assen registrando il nuovo record della pista

Le prequalifiche del GP d'Olanda di MotoGP portano la firma di Francesco Bagnaia, abile a concludere davanti a tutti l'ultima sessione del venerdì di Assen. Il pilota del team Ducati, infatti, sfreccia in 1:31.340 conquistando il miglior tempo davanti alla Aprilia di Maverick Vinales e la Ducati Gresini di Alex Marquez. In Q2 anche Aleix Espargaro, protagonista di una brutta caduta nel finale di sessione, insieme a Jorge Martin e Marc Marquez. Passaggio obbligato dal Q1 per Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi e Pedro Acosta.

Un venerdì perfetto per Francesco Bagnaia, di quelli che non capitavano ormai da anni. Dalle libere alle prequalifiche, infatti, il pilota del team Ducati non ha lasciato spazio di replica a nessuno, con la sua Desmosedici capace di mettersi davanti a tutti in entrambe le sessioni. Tornato in sella dopo tre settimane di stop e con tanta voglia di ricucire il gap dal leader del mondiale Jorge Martin, Pecco Bagnaia ha fatto subito la voce grossa, con tanto di record. Le prequalifiche di Assen, infatti, sono quelle che regalano alla MotoGP il nuovo record della pista, con il pilota italiano capace di fermare il cronometro in 1:31.340 nei 19 giri effettuati.

Dall'altro dei suoi 24, invece, Maverick Vinales non riesce a fare meglio, portandosi a 65 millesimi dalla Ducati, ma comunque al secondo posto della classifica cronometrica che dà di diritto il pass per il Q2. Alle spalle dello spagnolo del team Aprilia, prossimo sposo di KTM col team Tech3, si piazza Alex Marquez, con un ritardo complessivo di due decimi da Bagnaia. E in top 5 si piazza anche l'altro pilota Aprilia Aleix Espargaro, davanti a Jorge Martin, ma con una caduta nel finale che fa preoccupare tutti e che tiene col fiato sospeso il box di Noale in vista dei controlli del caso per il capitano della scuderia.

In Q2 anche Marc Marquez, col sesto tempo, seguito da Brad Binder in KTM, Enea Bastianini in sella alla Ducati factory, Raul Fernandez con l'Aprilia Trackhouse e la Ducati Prima Pramac di Franco Morbidelli.

Nell'elenco del Q2 sono assenti invece Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, costretti a passare dal Q1 insieme a Rins, Acosta, Oliveira, Zarco e Miller. Male anche Nakagami e l'intera squadra Honda, con Mir e Marini che chiudono col penultimo e ultimo tempo del pomeriggio di Assen.