MotoGP, GP Germania: Martin in pole davanti alle sorprendenti Trackhouse, Bagnaia in seconda fila

gp germania

Lo spagnolo apre la prima fila davanti a Oliveira e Raul Fernandez, Bagnaia quarto

© Getty Images Jorge Martin conquista la pole position del GP di Germania al Sachsenring, nona tappa stagionale del mondiale MotoGP. Il pilota spagnolo del team Prima Pramac, che ha chiuso la sessione in 1:19.423, partirà in prima fila in Sprint e gara davanti alle due Aprilia del team Trackhouse di Oliveira e Raul Fernandez. Francesco Bagnaia, ostacolato dalle bandiere gialle per le cadute di Vinales e Alex Marquez nel finale, apre la seconda fila davanti allo spagnolo del team Gresini e al connazionale Franco Morbidelli. Solo 13° Marc Marquez, frenato in Q1 da un impeding di Bradl.

Tanti ostacoli e cadute hanno vanificato ogni tentativo di Francesco Bagnaia al termine di una sessione di qualifica che non dà al due volte iridato possibilità di migliorarsi. Alla fine per Pecco il danno è limitato, perché la partenza dalla seconda fila in quarta posizione in griglia non è così male considerando che il target è li davanti, Jorge Martin. Lo spagnolo, infatti, partirà davanti a tutti e cercherà subito la fuga, ma Bagnaia proverà a limitarlo.

Prima di tutto bisognerà però smarcare le Trackhouse di Oliveira e Fernandez, sorpresa di queste qualifiche, con entrambe le Aprilia satellite abili a sfruttare i problemi degli altri per piazzarsi al fianco della Prima Pramac. Poi a Bagnaia servirà anche difendersi, perché Alex Marquez e Morbidelli con lui in seconda fila non staranno di certo a guardare. Da valutare, invece, le condizioni di Maverick Vinales che è stato protagonista di una caduta in highside in curva 10, con una pesante botta alla schiena subita in ricaduta. Dalla terza fila con lo spagnolo di Aprilia partiranno Di Giannantonio e Bastianini, mentre la quarta fila è composta da Acosta, Binder e Marco Bezzecchi.

Si fermano al Q1, invece, le ambizioni di un Marc Marquez acciaccato dopo il volo (con frattura al dito) del venerdì tedesco. Lo spagnolo, che partirà 13°, risente del clamoroso impeding dell'ex collega Stefan Bradl che lo ha ostacolato in traiettoria all'ultimo giro disponibile per trovare il tempo da Q2, col Cannibale che ha protestato veementemente. Bradl, in qualifica 21°, sarà penalizzato partendo ultimo alle spalle di Remy Gardner, sostituto di Alex Rins.

In quinta fila con Marquez si piazzano anche la Yamaha di Fabio Quartararo e la KTM del team GasGas di Augusto Fernandez che precede la KTM ufficiale di Jack Miller, che apre la sesta fila davanti a un trenino di Honda. Tutte le moto del team di Hamamatsu, tra il factory e LCR, si piazzano infatti dal 17° all'ultimo posto in griglia: Nakagami e Marini nella sesta fila, Zarco e Mir in settima fila con Gardner e davanti al citato Bradl.

MARTIN: "SARÀ TOSTA" - Sorrisi per la pole per Jorge Martin, leader del Mondiale che tenterà di sfruttare la partenza per fuggire: "C'è una gara lunga da fare, sarà difficile perché stiamo soffrendo con le gomme. Non ci sentiamo al 100%, sarà da gestire e vedremo cosa si potrà fare. Bagnaia? Non so, vediamo cosa viene fuori perché lui ha un buon passo. Sarà una gara tosta, ma siamo pronti"

OLIVEIRA: "STIAMO FACENDO BENE" - Dietro allo spagnolo si piazza Miguel Oliveira: "Siamo stati bravi a fare un buon lavoro dal mattino avendo ritmo, mi sento a posto con la moto. Il time attack è stato buono, ma non pensavo di essere così vicino a Jorge. Brivio? Stiamo lavorando bene con la moto, analizziamo i risultati e stiamo facendo bene a casa. Devo approfittare di tutte le occasioni per fare bene"