MotoGP, Bagnaia: "Felice della competitività sul bagnato, sarà un bel duello con Martin"

LE PAROLE

Il pilota Ducati dopo il GP del Giappone: "È la prima volta che salgo sul podio con la pioggia"

MotoGP, le immagini della gara bagnata di Motegi



































© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Francesco Bagnaia appare soddisfatto del risultato ottenuto nel GP del Giappone, nonostante la classifica dica che Martin si è avvicinato ancora: "Sono molto contento perché è la prima volta che salgo sul podio con la pioggia - le parole del pilota Ducati nel dopo gara -. Bandiera rossa? Era troppo rischioso per continuare, avrei potuto vincere forse, ma sono comunque felice, anche se Jorge ha guadagnato altri punti".

"Sono molto felice di questo 2° posto, perché è molto difficile essere competitivi sul bagnato e stavamo anche rientrando su Jorge - ha proseguito poi a Sky -. Quando ha iniziato a piovere di più lui faticava, poi purtroppo la gara è stata interrotta. Comunque è stato giusto così, la sicurezza viene prima di tutto. Essere stati veloci oggi mi aiuta tanto anche per il futuro, anche se ora ho solo 3 punti di margine. Nel warm up abbiamo fatto una prova che mi è piaciuta, che mi ha aiutato a trazionare meglio. La competizione ci piace, anche io trovo che sia bello il duello con Jorge. Abbigliamento? Io ho scelto la visiera media, che secondo me era quella giusta. I primi 3 giri con le rain con l'umido sono stati i più difficili, poi mi sentivo meglio quando pioveva più forte".