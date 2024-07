MotoGP Germania: Martin davanti a Marquez nelle Libere 1, Bagnaia solo 9°

MOTOGP GERMANIA

Il leader del Mondiale davanti a tutti nella prima uscita al Sachsenring, nascoste le Ducati ufficiali

© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jorge Martin è stato il pilota più veloce nella prima sessione di prove libere del GP di Germania, nona tappa del Mondiale MotoGP 2024. Lo spagnolo del team Ducati Pramac, leader del campionato, ha chiuso il turno con un ottimo 1'20''584 montando la doppia gomma soft nel finale ed è riuscito a tenersi alle spalle uno scatenato Marc Marquez (+ 0''150), caduto prima di poter tentare l'ultimo attacco al tempo. In terza piazza ha chiuso Maverick Vinales con l'Aprilia ufficiale (+ 0''294), mentre sono rimaste un po' più in ombra le due Ducati ufficiali: 7° Enea Bastianini (+ 0''627), 9° Francesco Bagnaia (+ 0''713).

Il titolo, dunque, lo strappa Martin, ma tutti gli occhi sono puntati su Marquez, otto volte vincitore del GP di Germania e apparso straordinariamente a suo agio sulle curve della Sassonia anche in questo primo assaggio fatto con una Desmosedici. Lo spagnolo, attualmente terzo nel Mondiale a -58 dalla vetta, sembra il candidato numero uno alla vittoria, anche se il weekend è ancora lungo e molto dipenderà anche dal risultato che riuscirà a ottenere in qualifica.

Bagnaia, che insegue Martin a -10 in classifica dopo il dominio di Assen, ha faticato un po' nei primi giri, è rimasto a lungo lontanissimo dai tempi migliori, poi grazie a una modifica d'assetto nel finale è riuscito a strappare un posto in top 10 anche senza montare le gomme da attacco al tempo. Meglio di lui hanno comunque fatto Miguel Oliveira con l'Aprilia Trackhouse (4° a + 0''522), le due Ktm GasGas di Acosta e Augusto Fernandez (5° e 6° con lo stesso identico tempo, + 0''567), il compagno di team Bastianini, che si è confermato in grande crescita, e Alex Marquez con l'altra Ducati Gresini (8° a + 0''674). A chiudere la classifica dei migliori dieci Raul Fernandez con l'altra Aprilia Trackhouse.

Niente da fare invece per Aleix Espargaro, che aveva già saltato il GP d'Olanda a causa di un infortunio rimediato nella Sprint Race: il pilota Aprilia, che l'anno prossimo lascerà le competizioni e diventerà test rider HRC, ha provato a scendere in pista ma è stato poi costretto a dare forfait a causa del dolore.

Per quanto riguarda gli altri italiani, hanno chiuso rispettivamente 12° e 16° Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio con le due Ducati VR46, 13° Franco Morbidelli con l'altra Ducati Pramac, 19° Luca Marini con la Honda HRC.