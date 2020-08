MotoGP, Dovizioso alla ricerca del bis: “Ma c’è ancora qualcosa da migliorare”

MOTOGP

Andrea Dovizioso torna sul circuito dello Spielberg, quattro giorni dopo la grande vittoria in Austria. Il quinto appuntamento del Motomondiale vede ora i piloti della MotoGP sfidarsi nel GP di Stiria e l’italiano della Ducati è pronto a confermarsi: “Abbiamo avuto una buona velocità in gara, ma ancora non mi sento bene a metà curva e in uscita”. Valentino Rossi rivive l’incidente sfiorato di domenica scorsa: “È stato difficile tornare in moto”.

Quinta tappa in MotoGP. In questo weekend andrà in scena il GP di Stiria 2020, che si disputa sul circuito dello Spielberg. Si resta quindi in Austria, dopo la corsa dell’ultimo fine settimana, e come sempre si incomincia con la consueta conferenza stampa, che dà il via alla tre giorni sul Red Bull Ring.

Andrea Dovizioso torna sulla bella vittoria ottenuta domenica scorsa, sempre su questo circuito: “È stato strano dopo la gara, ma più di quanto pensassi, perché non c’erano i tifosi e non c’erano i miei amici. Questo ha fatto la differenza, più del mio futuro: sotto quell’aspetto sono molto tranquillo. Sono concentrato solo su questa stagione”. Per quanto riguarda questa imminente gara: “Proveremo qualcosa di differente, in gara impari molto di più. Abbiamo avuto una buona velocità in gara, ma ancora non mi sento bene a metà curva e in uscita. Credo che alcuni rivali saranno più forti in questo GP, dopo non aver raccolto tanto domenica scorsa: saranno molto arrabbiati”.

Valentino Rossi torna inevitabilmente sull’incidente tra Zarco e Morbidelli, che per pochissimo non ha coinvolto il Dottore: “È stato un momento terrificante. Ero spaventato dopo l’incidente. Dalla moto avevo visto solo la moto di Zarco volare; non avevo capito che la moto di Franco era così veloce e vicina. È stato difficile tornare in moto, ma non avevo tante alternative”. Per quanto riguarda la gara di domenica prossima, secondo Rossi “questo è un circuito difficile per Yamaha: il nostro passo non era fantastico per lottare per il podio. Ma sono stato costante nella seconda parte della gara: adesso abbiamo tanti dati, partiamo da una posizione migliore per provare a stare più avanti”.

Per Fabio Quartataro “lo scorso GP è stato frustrante. Una domenica strana, con un incidente molto brutto, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. Tra gara1 e gara2 ho cambiato molto per migliorare la frenata, ma nel secondo giro ho avuto gli stessi problemi. Il nostro passo non era male: non per vincere, ma per stare molto più avanti”. Sulla sfida con Dovizioso, Quartararo afferma: “Credo che sia tutto aperto, ma qui lui è molto veloce, uno dei favoriti. Ma ce ne sono tanti veloci, tutti sono lì. Dobbiamo pensare a noi e provare a fare il meglio possibile”.

Joan Mir era arrivato alle spalle di Dovizioso nel GP di Austria. “Grande lavoro la scorsa settimana, il miglior fine settimana per me: abbiamo conquistato un ottimo risultato, che avevamo mancato prima per diversi motivi. Abbiamo una buona base, una moto competitiva: perdiamo un po’ nel T1 e nel T2, potevo recuperare nella seconda parte. Abbiamo punti forti e deboli; ora abbiamo buone informazioni dallo scorso GP”.

Jack Miller, che era giunto terzo domenica scorsa, dichiara: “Avevamo bisogno di un podio dopo alcune gare complicate. Purtroppo nel secondo via ho dovuto cambiare la gomma anteriore, ma la moto qui funziona molto bene. I dati degli altri piloti si guardano sempre”.

Infine, Brad Binder: “Purtroppo lo scorso GP ho fatto tanta fatica il venerdì, non riuscivo a frenare la moto e il meteo in generale non mi ha aiutato. Poi in gara tutto è andato molto meglio, sono riuscito a recuperare posizioni, ho imparato molto: finire quarto è stato come uno shock in una gara molto strana. Mi aspetto di fare un lavoro migliore questa settimana”.