MotoGp, Dall'Igna: "Marquez potenziale pericolo per l'armonia in Ducati ma ben allenati a gestione"

Bagnaia nel club dei pluricampioni

































Umberto Masetti (1950, 1952) 1 di 18 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

"Marquez è un potenziale pericolo per l'armonia in Ducati, ma siamo ben allenati a gestire queste situazioni. Abbondanza di grandi piloti, ma quelli è sempre meglio averli in casa. Ipotesi moto ufficiale per Marquez dal 2025? Vorrei aspettare e prendere decisioni importanti con un po' di tranquillità. Quest'anno ancora meglio di quello scorso. Pensavamo di far bene, ma sono risultati inaspettati. Ok aiuti ai giapponesi, non però a chi già sta facendo bene. Nuovo regolamento, riduzione cilindrata ottima soluzioni". Così il direttore generale di Ducati Corse Gigi Dall'Igna, intervistato dalla redazione del Gr Rai, sull'approdo in Ducati di Marc Marquez, già da domani in pista a Valencia per testare la Desmosedici del team Gresini. "Sicuramente avere in squadra un otto volte campione del mondo come Marc Marquez è un'altra situazione di potenziale pericolo per l'armonia della struttura, però credo che in questi anni ci siamo fatti le ossa. Dovremo essere bravi a gestire questa situazione, ma siamo ben allenati a farlo", ha aggiunto.