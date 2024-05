MotoGP Catalogna, Bagnaia: "Ero il più veloce, persa un'altra grande occasione"

LE PAROLE

Il pilota Ducati dopo il clamoroso ko nella Sprint a Montmelò: "Oltre un'ora nel box per analizzare la caduta"

© Getty Images Pecco Bagnaia mastica amaro dopo la caduta nella Sprint Race del GP di Catalogna: "Ho aspettato un'ora nel box per analizzare tutto - ha spiegato il pilota Ducati -. Quando non riesci a capire bene perché sei caduto è importante analizzare tutto. Sembra che un’entrata più lenta con la stessa frenata possa farti cadere. Normalmente, in condizioni normali, non può succedere ma qui il livello di grip è un disastro quindi può capitare".

"Dobbiamo analizzare e capire per essere più attenti a questa situazione per domani - ha proseguito -. La gara è più lunga, più calda ed è importante arrivare al traguardo. Sono ormai tre gare di fila in cui siamo stati davvero forti per la gara sprint ma non abbiamo finito a causa di problemi o cadute. Oggi abbiamo perso un’altra grande occasione. Ero il più veloce, ero in testa, stavo girando e non è stato abbastanza. Dobbiamo prendere gli aspetti positivi di oggi, che sono tanti. Ma sarà importante arrivare in fondo. Sembra che io abbia problemi qui a finire le gare, ma sarà importante farlo. Ero concentrato al 100% e so come vincere. Era il mio tipo di vittoria perché avevo il controllo, con molto ritmo e stavo facendo tutto perfettamente".

BASTIANINI: "HO BISOGNO DI UN BEL RISULTATO"

Soddisfatto solo a metà Enea Bastianini: "Visto come s'era messo il weekend possiamo essere abbastanza contenti, anche se non lo sono al 100% perché ho faticato parecchio. Questa è una pista con tanto consumo gomma e poco grip, ho bisogno di un bel risultato perché sta un po' tartando. Speriamo che possa arrivare domani".