MotoGP Thailandia: Martìn domina le libere 3, Marquez al Q1

Martìn vola nelle FP3 della MotoGP in Thailandia davanti a Miller e Quartararo

© Getty Images È di Martìn il miglior tempo delle libere 3 della MotoGP in Thailandia. Il pilota spagnolo, in sella alla sua Ducati del team Prima Pramac, chiude la sessione in 1:30.205 davanti alla Ducati factory di Jack Miller e alla Yamaha di Fabio Quartararo. Solo 17° tempo per Francesco Bagnaia, che però riesce a conquistare il pass diretto per il Q2. Diversa invece la situazione di Marc Marquez, che conquista il 10° tempo della sessione, ma resta fuori dal Q2 per appena 7 millesimi.

DUCATI IN FORMA SUPER - La terza sessione di libere del GP della Thailandia è l'ennesima di dominio per la Ducati sul tracciato di Buriram che riaccoglie la MotoGP a tre anni dalla sua ultima edizione. Dopo aver lasciato spazio a Marquez nella prima finestra del venerdì, FP2 e FP3 sono state di marca Borgo Panigale, con Zarco prima e Martìn poi capaci di registrare il miglior tempo assoluto in combinata portandosi in testa alla cronometrata. L'ultimo, in ordine temporale, è proprio lo spagnolo del team Prima Pramac, che nella terza sessione chiude in 1:30.205 lasciandosi alle spalle l'altra Ducati di Jack Miller per appena 12 millesimi. L'australiano, va detto, avrebbe potuto superare il cronometrico di "Martìnator", ma all'ultimo time attack della sessione è stata una caduta a vanificare quanto di buono fatto nei settori iniziali. Il terzo tempo, con un decimo di ritardo sulla prima Ducati del sabato, è di Fabio Quartararo. In top 10 della finestra del sabato, quella fondamentale per conquistare il pass diretto per il Q2, anche la Suzuki di Rins e altre quattro Desmosedici, con Zarco che guida il gruppo formato anche da Bastianini, Bezzecchi e Marini davanti a uno scontento Marquez in Honda. L'unica Ducati a non brillare in FP3 è quella di Francesco Bagnaia, che non va oltre il 17° tempo, ma per il piemontese è comunque Q2 grazie al crono registrato venerdì.

SETTE DUCATI IN Q2 - A eccezione di Zarco e Bagnaia, gli unici a non migliorarsi nelle terze libere, la classifica combinata si è rimescolata. A conquistare un posto in Q2 sono ben sette Ducati, con Martìn che guida la classifica dei tempi davanti a Miller e ai citati Zarco e Bagnaia. Poi solo Quartararo, Binder e Rins sono riusciti a rompere il filotto di Desmosedici, con Bastianini, Bezzecchi e Marini che chiudono la top 10 della combinata che regala il Q2.

MARQUEZ E LE APRILIA IN Q1 - Se da un lato c'è una Ducati sorridente, dall'altro c'è l'Aprilia delusa e in difficoltà in questa prima parte di weekend. Aleix Espargarò e Maverick Vinales, infatti, non vanno oltre il 12° e 18° tempo della sessione, riscontri che non gli permettono di fare balzi in avanti in combinata. Entrambe le RS-GP22 sono infatti costrette a partire dal Q1 dove dovranno vedersela con un vero asso della Thailandia. Come detto, infatti, a passare dal Q1 sarà anche Marc Marquez che dopo lo squillo delle prime libere si è via via spento scivolando all'11° posto in combinata che sa di beffa. L'ultimo posto per il Q2 diretto è infatti di Luca Marini che è riuscito a mettere la sua Ducati del team Mooney VR46 davanti alla Honda dell'otto volte iridato per appena 7 millesimi.