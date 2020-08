MotoGP, Binder: "Un sogno che si avvera". Zarco: "Volevo prendere Morbidelli"

GP BRNO

Un primo successo in MotoGP da ricorda per Brad Binder che a Brno conquista il gradino più alto del podio al termine di una gara fenomenale: "Non ho parole, non ce ne sono. E' un giorno che sogno da quando sono bambino, vorrei ci fossero i miei genitori qui con me per festeggiare con loro". Per il sudafricano la sua KTM è perfetta: "Non posso ringraziare abbastanza il mio team, la moto sembra perfetta. Sapevo potesse andare bene, ma fino a vincere no. Spero sia la prima di tante". MotoGP, Binder vince in solitaria Getty Images

Getty Images

"All'ultima vittoria in Moto2 mi sono chiesto se potessi mai provare la stessa emozione in MotoGP, la risposta fortunatamente è arrivata dopo appena tre gare. Pian piano mi sono sentito più forte, ho tenuto le gomme e solo alla fine ho sentito un degrado più forte" ha spiegato il sudafricano.

Partito dalla pole, Johann Zarco chiude terzo alle spalle di Franco Morbidelli. Per il francese da rivedere la partenza che lo ha costretto alla rimonta: "La partenza non è stata buona, non sono riuscito ad andare bene. Ero pronto a dare battaglia, ma qualcuno mi ha superato e non è stato semplice dopo rimontare. Ho avuto la sensazione che Morbidelli stesse scappando, sentivo di non avere il passo".

Vedi anche Motogp MotoGP, Binder vince in solitaria: beffa per Morbidelli, Rossi 5° Penalizzato per un contatto che ha fatto cadere Pol Espargaro, il pilota del team Avintia spiega cosa è successo: "Ho tenuto la mia traiettoria, ci siamo toccati ed è caduto. Dalla penalità pensavo di essere sorpassato, non è successo e ho provato a riprendere Morbidelli senza riuscirci. Ho cercato di chiudere la porta agli inseguitori".