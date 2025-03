MotoGP Argentina, Marquez: "Amo la mia Ducati, sono rilassato e fiducioso per il weekend"

In cerca di immediato riscatto è invece Francesco Bagnaia, finito sul podio in Thailandia, dove non è però mai stato in lotta per la vittoria con il nuovo compagno di squadra: “In Thailandia abbiamo avuto un buon weekend e ottenuto un bel risultato, controllando ciò che potevamo controllare. Il terzo posto non era il mio obiettivo, ma, considerando la situazione, non è stato un brutto risultato. Qui in Argentina dovrò cercare di adattarmi alle nuove condizioni. Ho già capito che il feeling con la pista non è dei migliori, ma dobbiamo ancora lavorarci. Vediamo come cambierà nel corso del weekend. Questo non è un tracciato che amo? L’ultima volta sono caduto mentre ero secondo e l’anno prima ho fatto diversi errori. Però mi piace questa pista e credo che si adatti bene al mio stile di guida. C’è sempre una prima volta. Credo che sarò competitivo, come le altre Ducati, ma mi aspetto anche un’Aprilia veloce e una Ktm forte. Dobbiamo capire cosa ci serve per adattarci alla pista che migliora ed essere competitivi. In Thailandia ho imparato una lezione importante, ovvero che bisogna sempre completare la gara nella migliore posizione possibile. Non ero pronto a lottare con Marc perché avevo ancora del lavoro da completare”.