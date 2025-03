Marquez Sr. senza rivali in Thailandia: sul podio il fratello Alex e Bagnaia

Marc Marquez vince dalla pole position una Sprint Race senza storia per il gradino più alto del podio ma anche per gi altri due. Alle spalle del Cannibale spagnolo che vince al debutto con la Ducati factory ci sono i due piloti che lo affiancavano sulla prima fila della griglia (valida anche per il GP full distance), vale a dire suo fratello minore Alex (in gran forma fin dai primi test dell'anno) e Francesco Bagnaia che in qualifica era passato dalla fase preliminare. Si ferma ai piedi del podio la prova a dir poco volitiva di Ai Ogura. Al debutto nella premier class, il giapponese campione in carica della Moto2 è il miglior dei piloti Aprilia (e dei non Ducati...) con la RS-GP del team USA Trackhouse. A chiudere la top five della classifica Franco Morbidelli con la Desmosedici di VR46.