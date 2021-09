MotoGP Aragon: Quartararo super in FP3, Rossi e Vinales lotteranno dal Q1

MOTOGP ARAGON

Il francese azzecca il momento giusto per scendere in pista e fare il time attack centrando il miglior crono in combinata

di

LUCA BUCCERI

È di Fabio Quartararo il miglior tempo della terza sessione di prove libere del GP di Aragon, tredicesima tappa stagionale della MotoGP. Il francese, che ha chiuso la sessione in 1:46.926, precede l'Aprilia di Aleix Espargarò e la Suzuki dell'iridato Joan Mir. Quarto tempo per Francesco Bagnaia, mentre per Valentino Rossi è esclusione dal Q2 col 15° tempo in combinata. Vinales, all'esordio con Aprilia, partirà dal Q1. Getty Images

Non è una pista propriamente per Yamaha, né tantomeno una delle preferite del pilota, ma trovare il momento giusto per scendere in pista per fare il time attack ha portato Fabio Quartararo a conquistare il miglior crono della terza sessione di prove libere del GP di Aragon. In un Motorland mai fortunato per il francese, la M1 viaggia in scioltezza conquistando un tempo ai limiti del record, un 1:46.926 che si avvicina al giro "all time" di Marc Marquez registrato nel 2015. Applausi per "El Diablo", leader del mondiale e della combinata del weekend nel deserto spagnolo dove il francese vuole centrare un successo che metterebbe un serio punto esclamativo alla corsa al titolo mondiale.

Continua a sorprendere l'Aprilia, con una V4 guidata magistralmente da Aleix Espargarò che si porta secondo in combinata con un tempo di 23 millesimi inferiore rispetto a quello di Quartararo. Passi da gigante per la due ruote del team di Noale galvanizzata di certo dal podio di Silverstone e a caccia di nuove conferme ad Aragon dove il pilota spagnolo vorrà ripetersi in grande stile. A cercare il successo ci sarà sicuramente anche Joan Mir, che dopo una FP2 disastrosa, fa la voce grossa sabato mattina portandosi terzo in combinata davanti alla Ducati di Francesco Bagnaia e il treno delle Desmo che segue con Jack Miller e Jorge Martìn. Tempi da Q2 anche per Pol Espargarò, Marc Marquez e Takaaki Nakagami, con spavento sul finale per "El Cabroncito" che cade e fa preoccupare.

Ma in Q2 trova spazio anche un'altra sorpresa firmata Italia. Quella Ducati del team Avintia di Enea Bastianini che centra il decimo tempo in combinata e conquista la prima storica qualificazione diretta per la pole per l'iridato di Moto2 in top class, un traguardo tante volte sfuggito per pochi millesimi. Restano invece esclusi tanti big, con un Q1 ricco di insidie. Parliamo di Zarco e Oliveira, ma anche di Binder e Crutchlow, per non dimenticare gli ex Yamaha factory Rossi e Vinales. Per il "Dottore" solo 15° tempo in combinata, con una rincorsa al Q2 che è complicata. Per Vinales, che studia nel dettaglio la sua nuova Aprila V4, 17° tempo e nulla da pretendere. Quel che verrà per lui sarà comunque un successo dopo tre gare saltate e un team completamente nuovo da conoscere.