MotoGP Aragon, Marquez: "Sempre in testa, non c'è modo migliore di vincere"

A.MARQUEZ: "NON DOVEVO COMMETTERE ERRORI"

Secondo posto, come avvenuto anche in Sprint, per il fratello Alex Marquez: "È stato difficile perché Bagnaia nel warm up era veloce. Ho dato tutto, gestire non è stato facile, ma non mi sentivo al 100% con la media al posteriore. Ho cercato di commettere meno errori perché se si fosse avvicinato sarebbe stato difficile difendersi. Sono molto contento".