MotoGP Aragon, Marquez: "Una gara eccezionale, molto felice"

MOTOGP ARAGON

Soddisfatto anche Jorge Martin, che allunga in vetta al Mondiale: "Ho ottenuto il massimo"

© Getty Images È un Marc Marquez a dir poco euforico quello che si presenta ai microfoni dopo il trionfo nel GP di Aragon, che lo ha riportato sul gradino più alto del podio della MotoGP in una gara lunga dopo oltre mille giorni dall'ultima volta: "È stata una gara eccezionale - le parole del pilota Ducati Gresini -. Grazie ad Aragon, è incredibile vincere qui. Avevo il passo, ma era difficile concentrarsi sulla guida, nonostante il divario con gli altri. Sono davvero molto felice".

"Sicuramente ha un posto sul podio delle mie vittorie più belle - le sue parole poi a Sky -. Dopo 1000 giorni quasi ti dimentichi com'è vincere, è una vittoria che ho cercato tanto, scommettendo tutto sulla Ducati e sul team Gresini l'altro scorso. Avevo tanta voglia di vincere e questo mi ha spinto ad allenarmi e a non mollare mai".

MARTIN: "IL SECONDO POSTO ERA IL MASSIMO"

Soddisfatto anche Jorge Martin, che ha allungato a +23 su Bagnaia in vetta al Mondiale: "La partenza è stata difficile, ho dovuto recuperare delle posizioni. Poi ho cercato di tenere il mio ritmo. Per me la seconda posizione oggi era il massimo. Sono contento per me, ma anche per Marquez".

ACOSTA: "MI MANCAVA QUESTA SENSAZIONE"

Il podio è arrivato in maniera un po' fortunosa, ma Pedro Acosta si è detto felice della ritrovata competitività: "Mi mancava questa sensazione di essere competitivo. Oggi è stata dura, ma ci siamo sentiti subito forti. Devo ringraziare la Ktm, tutta la squadra ha fatto un lavoro incredibile. Andiamo avanti così".