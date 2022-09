MotoGP Aragon: ancora problemi per Mir, pilota costretto al forfait

MOTOGP

Lo spagnolo sente ancora dolore dopo l'infortunio e dopo tre sessioni di libere ha rinunciato a correre per il resto del weekend

© Getty Images Non c'è pace per Joan Mir, pilota del team Suzuki e neo sposo della Honda per la stagione 2023. Dopo l'infortunio subito in Austria, con la rottura della caviglia che lo ha costretto a saltare il GP di Misano, lo spagnolo aveva ricevuto il fit per Aragon, ma dopo tre sessione di libere ha alzato bandiera bianca. Forfait per l'iridato di maiorchino, che secondo quanto riferito da Suzuki salterà anche il prossimo appuntamento di Motegi.

"I dottori mi avevano detto di non venire, ma mi sentivo meglio e pensavo di poter guidare al 100 per cento. Ieri ho capito che non era così, ho voluto riposare la notte ma ho capito che non è sufficiente. Non mi sto giocando un Mondiale e quindi non ha senso. La cosa più importante è recuperare la condizione migliore" ha detto lo spagnolo.