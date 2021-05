Moto3 Spagna: Acosta piazza il tris, Fenati sul podio

MOTO3 SPAGNA

Quarto podio stagionale per il rookie spagnolo del team Red Bull KTM Ajo

di

LUCA BUCCERI

Terzo successo consecutivo per Pedro Acosta, il rookie "maravilla" che sorprende e vince il GP di Spagna a Jerez in Moto3. Il pilota spagnolo, che ha approfittato dello strike finale di Oncu e Masia, guadagna il quarto podio stagionale davanti all'italiano Romano Fenati e Jeremy Alcoba. Giù dal podio, per appena 21 millesimi, l'Honda del team Snipers di Andrea Migno, mentre è solo 8° posto per Niccolò Antonelli.

Non c'è due senza tre per Pedro Acosta, che anche a Jerez fa la voce grossa conquistando la tripletta di successi di fila all'esordio nella categoria Moto3. Prestazione da re per il rookie, sempre più leader del mondiale, capace di approfittare di qualsiasi sbavatura degli avversari. In gran parte della gara in duello con il compagno di box Masia e nel finale con l'avversario del team satellite (KTM Tech3) Oncu, lo spagnolo si fa beffe dei due che si stendono a vicenda nelle curve finali, nelle quali a godere e sorridere per il podio è anche Romano Fenati. Ottima prestazione dell'italiano del team di Max Biaggi, bravo a imporsi nel gruppo davanti sin dalle prime curve.

Gradino più basso del podio per un altro spagnolo, Jeremy Alcoba, che chiude davanti ad Andrea Migno. Una vera e propria delusione per l'italiano del team Snipers, soli 21 millesimi lo dividono da quello che sarebbe stato il secondo podio di fila in stagione. In top 10 anche Sasaki, Tatay, Dupasquier, Antonelli (punti importanti e secondo posto in generale a 51 lunghezze dal primo Acosta), Artigas e Yamanaka. A punti anche Stefano Nepa, 15° al traguardo.

Sfortuna per gli altri italiani: Riccardo Rossi chiude 17°, Foggia si ritira nel finale e il giappo-riccionese Suzuki, quando era in lotta nel gruppo di testa, scivola e rovina il weekend perfetto che lo ha visto partire in pole position.

