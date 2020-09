Moto3: McPhee trionfa davanti ad Ogura: scivola Arenas, Mondiale riaperto

MOTO3 SAN MARINO

di

LUCA BUCCERI

E' il britannico John McPhee a trionfare nella gara di Moto3 del GP di San Marino. Per il pilota del team Petronas Sprint Racing un successo importante davanti ad Ai Ogura e Tatsu Suzuki approfittando della caduta del leader della classifica generale Albert Arenas. Sesto posto per Tony Arbolino, tanta sfortuna invece per Celestino Vietti caduto in curva 4 durante il primo giro.

Tante emozioni tra le curve del circuito "Marco Simoncelli" di Misano dove alla fine, tra sorpassi e colpi di scena, a salire sul gradino più alto del podio è John McPhee. Il britannico, che nelle prime sei gare è andato a podio tre volte, approfitta dello scivolone di Arenas a pochi giri dal termine per conquistare punti importantissimi in ottica Mondiale. Non perde l'occasione anche Ai Ogura, secondo in generale, che bracca fino all'ultimo McPhee chiudendo al secondo posto davanti all'altro giapponese Tatsuki Suzuki. Una beffa, invece, per Gabriel Rodrigo che ha guidato in testa per buona parte della gara e ha poi chiuso in quinta posizione.

Primo italiano al traguardo è Tony Arbolino, sesto seguito a due posizioni di distanza da un treno tutto tricolore: 8° Fenati, 9° Foggia, 10° Migno e 11° Antonelli. Tredicesimo e quattordicesimo Rossi e Nepa, sfortuna invece per Celestino Vietti costretto al ritiro poco dopo la partenza. Per Cele, fresco maturando in settimana, un contatto con la moto di Fernandez centrata in precedenza da Garcia che ha fatto fuori due dei principali favoriti al podio nel GP di San Marino.

La caduta di Arenas, che per poco non veniva centrato dalle moto alle spalle, riapre la corsa al titolo in Moto3. Ora lo spagnolo ha solo 5 punti di vantaggio da Ogura, 14 dal terzo McPhee.

