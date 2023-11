Moto3 Malesia: Veijer vince su Sasaki, Masia è ancora leader del mondiale

moto3 malesia

L'olandese vince davanti al compagno di squadra al termine di una gara emozionante, Masia sorride

© Getty Images Nel GP della Malesia di Moto3 è Collin Veijer a conquistare il successo, con una vittoria cercata e voluta, ottenuta beffando nel finale i due contendenti al titolo. L'olandese, infatti, all'ultimo giro ha avuto la meglio sul compagno di box Ayumu Sasaki e a Jaume Masia, col giapponese che rosicchia qualche punto allo spagnolo che però riesce a mantenere il suo vantaggio (13 punti), arrivando alle ultime due della stagione davanti a tutti.

Vincere è bello, ma farlo in volata all'ultimo giro davanti ai due contendenti al titolo mondiale della categoria lo è ancora di più. Non ha scelto un modo banale per conquistare il primo successo in Moto3 Collin Veijer, che ben 33 anni dopo riporta il proprio Paese sul gradino più alto del podio nel Mondiale. Dal 1990, infatti, mancava il successo di un olandese tra le tre classi, con Hans Spaan che fu l'ultimo a far festa. Una gran soddisfazione per il 18enne che voltandosi sul podio si è ritrovato sì il compagno di box Sasaki, ma anche Jaume Masia.

Una lotta, quella tra il giapponese e lo spagnolo, destinata a prolungarsi nelle prossime gare. Perché Masia, con 13 punti, è ancora leader del mondiale e a due dal termine sogna il titolo prima di dire addio alla classe. "Sono giovane, ma non ricco" ha infatti detto lo spagnolo, aprendo al possibile saluto alla Moto3 per questioni economiche. Ma se addio deve essere, lo vuole nel migliore dei modi e il terzo posto ottenuto a Sepang è il modo migliore per proseguire il sogno.

In top 10 anche Ortolà, MUnoz, Adrian Fernandez, Artigas, Kelso, Farioli e Yamanaka. A punti anche un altro italiano, Matteo Bertelle, che chiude 11° davanti a Oncu, Perez, Ogden e Whatley.