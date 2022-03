Moto3 Indonesia: Foggia mette il turbo e vince, Migno cade

Moto3 indonesia

Il pilota del team Leopard è il nuovo leader del mondiale, con Migno che scivola e va al quarto posto della generale

È Dennis Foggia a vincere il GP di Indonesia a Mandalika, seconda tappa stagionale della Moto3. Il pilota italiano, super favorito per la lotta al titolo, rimonta dalla seconda fila e chiude al traguardo davanti ai due spagnoli Izan Guevara e Carlos Tatay. In top 10 anche Elia Bartolini, a punti anche Bertelle. Cade Andrea Migno, vincitore del primo GP in Qatar, uno zero che lo fa scivolare in quarta posizione nella classifica generale. Getty Images

Dopo il "deludente" Qatar, che lo ha visto chiudere in settima posizione nonostante i due long lap penalty comminatigli per gli errori commessi in qualifica, Dennis Foggia si prende la rivincita a Mandalika facendo capire a tutti che per quest'anno l'obiettivo mondiale è alla portata. Il pilota del team Leopard ha messo il turbo e dalla seconda fila si è fatto strada mettendosi subito a caccia di Garcia con Migno. È a metà gara che arriva la svolta con i sorpassi decisivi, col pilota romano che si è portato in testa allungando progressivamente sugli inseguitori fino ad accumulare un vantaggio di 4 secondi. Nulla da fare dunque per Guevara e Tatay, venuti fuori alla lunga, che si devono accontentare degli altri due gradini del podio.

Quarto posto per Garcia, seguito da Oncu, Artigas, Masia e l'italiano Bartolini. In top 10 anche Holgado e Suzuki, mentre solo un altro italiano va a punti: 15° posto di Bertelle dietro a Yamanaka, Toba, Ogden e Aji. Sfortuna, come detto, per Andrea Migno che cade e lascia la leadership del mondiale al connazionale Foggia.