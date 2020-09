Moto3 Catalogna: prima gioia per Binder. Foggia e Arbolino sul podio

MOTO3 CATALOGNA

di

LUCA BUCCERI

Primo successo in carriera in Moto3 per Darryn Binder che nel GP di Catalogna chiude davanti agli italiani Tony Arbolino e Dennis Foggia. Una beffa per i due piloti nostrani che hanno visto sfumare il gradino più alto del podio all'ultimo giro. A Barcellona è colpo di scena anche per il Mondiale: Albert Arenas cade ad inizio gara, Ai Ogura chiude 11° ed è il nuovo leader della classifica piloti.

Poteva essere un altro fantastico primo posto per Dennis Foggia, ma a fare da guasta feste ci ha pensato Darryn Binder capace di mettere la sua KTM davanti a tutti all'ultimo giro. Primo successo per il pilota sudafricano che riesce a seguire così le orme del fratello maggiore Brad, oggi pilota in MotoGP. Gara tiratissima a Montmelò nella quale per "The Rocket" Foggia il successo sembrava assicurato fino a poche curve dal traguardo prima di scivolare in terza posizione. A salire sul podio a Barcellona, al secondo posto, c'è anche Tony Arbolino. Partito in pole, per il pilota di Garbagnate Milanese una gara fatta di alti e bassi che gli ha comunque concesso un podio che lo fa sperare in ottica Mondiale.

Nonostante la vittoria sfumata l'Italia può sorridere. Infatti sono cinque i piloti che hanno chiuso in top 10: 6° posto per Romano Fenati, 8° per Vietti e 9° per Antonelli che chiude davanti a Rodrigo e Ai Ogura. Per il giapponese il GP di Catalogna è oro colato: con l'11° posto al traguardo il pilota del team Honda è il nuovo leader del Mondiale, complice la caduta di Albert Arenas. Una maledizione chiamata Barcellona per lo spagnolo che, centrato da McPhee al sesto giro, per la quinta volta consecutiva non riesce ad andare a punti nella gara di casa.

L'ORDINE DI ARRIVO DEL GP DI CATALOGNA

LA CLASSIFICA PILOTI E IL CALENDARIO