Moto3 Portogallo: vince Quiles davanti a Piqueras e Furusato, giornata no per gli italiani

Terzo successo stagionale per lo spagnolo, che a Valencia si giocherà col connazionale Piqueras l'argento iridato alle spalle di Ruedadi Daniele Pezzini
© Getty Images
Maximo Quiles ha vinto il GP di Portogallo e conquistato il suo terzo successo stagionale nel Mondiale Moto3, tenendo viva la speranza di portarsi a casa l'argento iridato. A Valencia il pilota spagnolo si giocherà la seconda piazza alle spalle di Rueda, già campione del mondo da qualche settimana, con il connazionale Piqueras, che ha chiuso la gara alle sue spalle. Sono 8 le lunghezze di distanza tra i due. A completare il podio il giapponese Taiyo Furusato.
Quiles si è messo in testa a metà gara e l'ha chiusa da dominatore incontrastato, dopo aver approfittato anche di una clamorosa sbavatura di Joel Kelso, a lungo leader della corsa. L'australiano ha poi chiuso al 7° posto dietro anche allo spagnolo Esteban e all'irlandese O'Gorman (4° e 6°), vere e proprie sorprese di giornata.
Domenica complicatissima per gli italiani: il migliore in pista è stato Luca Lunetta, che ha chiuso 10°, a punti ma lontanissimi dalle posizioni che contano anche Dennis Foggia e Nicola Carraro (14° e 15°). Solo 18° Stefano Nepa, costretti al ritiro Guido Pini, caduto mentre si trovava in uno dei gruppetti di testa, e Matteo Bertelle. L'incidente di quest'ultimo è stato particolarmente violento, ma per fortuna senza gravi conseguenze, almeno a una prima valutazione.