Moto2 Valencia: Martin beffa Bezzecchi, titolo rimandato per Bastianini

MOTO2 VALENCIA

Jorge Martin beffa Marco Bezzecchi all'ultima curva del GP della Comunità Valenciana di Moto2. Lo spagnolo, al secondo successo stagionale, precede il connazionale Garzo e l'italiano che aveva approfittato, pochi istanti prima, della caduta di Di Giannantonio per portarsi in testa. Festa per il titolo rimandata a Portimao per Bastianini che, arrivato sesto al traguardo, vede aumentare a 14 i punti di distacco da Lowes e 18 da Marini.

Poteva essere la domenica del trionfo italiano in Moto2, tra GP e Mondiale, ma così non è stato. Amaro in bocca per Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini che, chi per un motivo e chi per un altro, si proiettano all'ultima di Portimao con speranze alterne. Speranza di vincere la prima in carriera nella seconda classe del Motomondiale per Diggia che, fino all'ultimo giro, lottava con Bezzecchi salvo poi scivolare e vedere tutto vanificarsi. Ultime, ma ridotte, possibilità per Marco Bezzecchi di sognare il Mondiale con un terzo posto nella gara odierna che lo porta a 23 punti di distacco da Enea Bastianini.

Per il Bestia, prossimo pilota del team Esponsorama in MotoGP, infine il sogno che può ancora avverarsi: lasciare la Moto2 da campione del Mondo. Sono 14 i punti di distacco da Lowes (14° al traguardo), 18 dal futuro compagno di box Marini (5°).

A far festa a Valencia sono gli spagnoli Martin e Garzo, abili a sfruttare gli errori degli italiani. Se con la caduta di Di Giannantonio il gradino più alto del podio sembrava destinato meritatamente a Bezzecchi, il pilota del team Sky VR46 sbaglia all'ultimo facendosi infilare dai due iberici che chiudono primo e secondo davanti allo stesso Bez.

Giù dal podio, per un soffio, Marcel Schrotter che precede il trenino italico guidato da Marini e Bastianini. Per trovare altri italiani a punti bisogna scendere al nono e decimo posto di Bulega e Baldassarri, poi tanta sfortuna azzurra. L'ultimo italiano al traguardo è Corsi col suo 17° posto, mentre gli altri sono stati costretti al ritiro. Oltre il citato Di Giannantonio a dare forfait sono stati anche Dalla Porta e Manzi, quest'ultimo partito dalla pole e caduto a metà gara.

L'ORDINE DI ARRIVO DEL GP DELLA COMUNITA' VALENCIANA

LA CLASSIFICA E IL CALENDARIO DI MOTO2