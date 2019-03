Moto2 Qatar, trionfo col brivido per Baldassarri

10/03/2019

Lorenzo Baldassarri vince il GP del Qatar e fa sua la gara inaugurale del mondiale Moto2. Il pilota marchigiano ha dominato fin dal via ed è stato bravo a resistere alla rimonta di uno scatenato Thomas Luthi , battuto al fotofinish nella volata finale. Sul podio anche il tedesco Marcel Schrotter che partiva dalla pole. Ottavo posto per Luca Marini , buon debutto nella classe di mezzo per Bastianini (9°) e Di Giannantonio (11°).

Sventola il primo tricolore sul gradino più alto del podio mondiale e lo fa grazie a uno straordinario "Balda", che ha dominato la gara fin dai primissimi giri, resistendo al rientro di Luthi e battendolo in una volatona da panico. Alla fine ci sono stati appena 26 millesimi a separare i due, con lo svizzero apparso estremamente competivo e a suo agio su una Moto2, dopo la fallimentare annata in MotoGP.



Il pilota di San Severino diventa così il terzo italiano a trionfare nella gara inaugurale negli ultimi tre anni: nel 2017 toccò a Morbidelli, nel 2018 a Bagnaia. Entrambi, a fine stagione, si laurearono campioni del mondo. Una tradizione positiva, per quello che può valere.





Terzo posto per il poleman Schrotter, anche lui premiato dal fotofinish in un testa a testa incredibile con l'australiano Gardner. Giù dal podio anche Fernandez, Lowes e Marquez, con Luca Marini autore di un 8° posto decisamente sotto le aspettative. Bel debutto in Moto2 invece per Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio, entrambi a punti e con la soddisfazione di essersi tenuti alle spalle l'altro attesissimo rookie, il campione in carica della Moto3 Jorge Martin, solo 15°.



Debutto da dimenticare invece per Nicolò Bulega e Marco Bezzecchi: il primo è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente al via dopo aver centrato la moto di Lecuona, mentre il secondo è scivolato poco dopo, ha ripreso la moto ma ha chiuso solamente 26°.