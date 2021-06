Moto2 Olanda: vittoria in fuga per Raul Fernandez, altra doppietta per KTM Ajo

MOTO2 OLANDA

Successo e gap da Gardner ridotto, giù dal podio Marco Bezzecchi

di

LUCA BUCCERI

Vittoria in fuga per Raul Fernandez nel GP d'Olanda, nona tappa stagionale del mondiale di Moto2. Il pilota spagnolo del team KTM Ajo trionfa davanti al compagno di box, nonché leader del mondiale, Remy Gardner e al pilota del team Marc VDS Augusto Fernandez, che torna sul podio dopo due anni di digiuno. Giù dal podio Bezzecchi, quinto dietro Lowes, caduta e ritiro forzato per Fabio Di Giannantonio.

Dalla pole al podio, con sorpassi e tante emozioni per Raul Fernandez che si va a prendere con forza e decisione l'ennesimo successo della stagione che gli permette di ricucire il gap, seppur di 5 punti, dal compagno di box e leader del mondiale Remy Gardner. Una gara super quella del pilota spagnolo, in fuga negli ultimi giri, che regala al team KTM Ajo un'altra doppietta che ormai non fa più notizia.

A voler rovinare i piani della scuderia finlandese ci stava provando il team Marc VDS, che per buona parte della gara stava conducendo con i due piloti Augusto Fernandez e Sam Lowes. Al traguardo però l'unico a sorridere è lo spagnolo, ritornato sul podio a due anni di distanza dall'ultimo successo nel GP di San Marino del 2019. Quarto posto per Lowes davanti a Marco Bezzecchi, gara complicata per l'italiano che chiude con un gap di oltre otto secondi dal vincitore.

A punti, con una gara superlativa, anche Celestino Vietti (10°), così come Stefano Manzi. Solo 19° Bulega, 21° Corsi, mentre tre italiani sono stati costretti al ritiro: pronti via e sono Arbolino e Dalla Porta a cadere e salutare la gara di Assen, poco dopo anche Di Giannantonio si è dovuto arrendere e posteggiare la sua Kalex del team Gresini.

Ora la pausa, più che meritata, con Gardner che custodisce il vantaggio di 31 punti sul compagno di box Fernandez. Appuntamento ad agosto al Red Bull Ring di Spielberg, dove la corsa al titolo riprenderà più agguerrita che mai.