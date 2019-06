Moto2 Olanda: Fernandez trionfa nel caos, Marini a podio

30/06/2019

Un Gran Premio compatto e tiratissimo, come raramente si vede nella classe di mezzo. Una gara piena di colpi di scena, dalla quale è emerso lo spagnolo classe '97, che con una performance saggia e attenta è riuscito a centrare il primo successo al terzo anno di Moto2 e a guadagnarsi la terza piazza iridata, a 25 punti di distacco dalla vetta. A sorridere è anche Marini, che ha colto l'occasione e ritrovato il podio, accorciando anche lui in un Mondiale molto aperto.



Decisivo, per il GP e per la classifica, il contatto finale tra Lorenzo Baldassarri e l'ormai ex leader del campionato Alex Marquez: il marchigiano ha forzato un ingresso in curva, ha perso l'anteriore e si è steso, trascinando con sé il fratellino di Marc. Furibonda la sua reazione mentre i due si trovavano insieme nella ghiaia, più pacata una volta che si sono ritrovati ai box per chiarire l'incidente. Sta di fatto che ora, dopo una gara tutto sommato anonima e chiusa ai piedi del podio, Thomas Luthi è di nuovo in testa alla classifica e che i distacchi sono decisamente contenuti.



Nella caotica mattinata olandese hanno potuto gioire anche Andrea Locatelli (6°) e Stefano Manzi (7° con la MV Agusta, dopo essere addirittura partito ultimo per una penalità). Si sono ritrovati in zona punti anche i rookie Marco Bezzecchi (10°) e Fabio Di Giannantonio (11°), mentre vittima dei tanti incidenti sono stati Nicolò Bulega ed Enea Bastianini, entrambi costretti al ritiro.