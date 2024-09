Moto2 Misano, Ogura vince su Canet e Arbolino e diventa leader del mondiale

moto2 misano

Il giapponese approfitta degli errori di Garcia per superarlo in testa al mondiale

© Getty Images Ai Ogura vince il GP di San Marino di Moto2. A Misano, in una gara ricca di colpi di scena col leader del mondiale Sergio Garcia che si fa male da solo, il giapponese mette in scena una battaglia all'ultimo sangue con Aron Canet conquistando la vittoria che gli permette di salire in testa alla classifica iridata. Lo spagnolo del team Fantic si accomoda sul secondo gradino del podio, Tony Arbolino è invece terzo. Sfortuna per Celestino Vietti, caduto a tre giri dal termine mentre si trovava quarto all'inseguimento del connazionale.

Il Giappone è di nuovo in testa al mondiale, seppur di Moto2. Sul circuito Marco Simoncelli, che si trova sul viale dedicato al compianto Daijiro Kato, Ai Ogura sorride due volte, per la vittoria e per i punti che gli permettono di salire in testa alla classifica iridata. Una gara d'attesa, poi di precisione e fuga per il giapponese di MT Helmets che beffa il suo compagno di box Sergio Garcia per diventare il nuovo leader del mondiale al termine del primo dei due weekend a Misano. A tentare di mettergli il bastone tra le ruote Aron Canet, con lo spagnolo che però termina secondo davanti a Tony Arbolino.

Una Misano che poteva essere più festosa per l'Italia dei motori se non fosse per Vietti, caduto a due dal termine mentre si trovava al quarto posto all'inseguimento di Arbolino e Canet. Un ko che regala i piedi del podio a Manuel Gonzalez, seguito in top10 da Dixon, Aldeguer, Salac, Moreira, Arenas e Darryn Binder.

In zona punti anche Agius, il citato Sergio Garcia, Joe Roberts, Chantra e Marcos Ramirez. Domenica amara anche per la wild card Mattia Pasini, costretto a ritirarsi a otto giri dal termine.