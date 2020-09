Moto2, Italia magnifica a Misano: vince Marini, Bezzecchi e Bastianini sul podio

MOTO2 SAN MARINO

di

LUCA BUCCERI

Ennesimo trionfo dell'Italmoto che emoziona e conquista il podio nel GP di San Marino. A Misano, nel primo circuito che riabbraccia i tifosi, vince Luca Marini seguito dal compagno di scuderia Marco Bezzecchi e da Enea Bastianini. Secondo podio tutto italiano in stagione dopo quello di Jerez 2, ora i tre occupano anche i piani alti della classifica Mondiale.

Maro, Bez e Bestia, tre piloti che mandano in estasi l'Italia dei motori. In un GP di San Marino iniziato con tanti colpi di scena, è il tricolore a sventolare più orgoglioso che mai sul podio di Misano con una tripletta che torna dopo due mesi dalle emozioni incredibili regalati a Jerez 2. Se in Spagna era stato Bastianini davanti agli altri due connazionali, a Misano è Marini ad aprire la festa tricolore, seguito appunto da Bezzecchi. Nel circuito dedicato a Marco Simoncelli non poteva esserci finale migliore per la gara di Moto2 che consegna di fatto i primi tre posti della classifica Mondiale ai tre piloti, con Marini che allunga seppur di poco su Bastianini e Bez.

I tre fanno tutto magnificamente, approfittano della prima fila inattesa in griglia e conquistano i tifosi sugli spalti, grande novità del fine settimana del Motomondiale. Con Lowes costretto a partire dalla pit lane dopo aver conquistato la pole e il primo posto in griglia ceduto a Marini da Gardner, che nel corso del warm up è volato via dalla sua Kalex fratturandosi mano e caviglia, il tris italiano comanda dalla prima all'ultima curva. Da segnalare anche l'assenza di Jorge Martin, prima di Misano terzo in classifica piloti, costretto al forfait per essere risultato positivo al coronavirus.

A tentare di rovinare il trionfo dell'Italmoto ci aveva provato Vierge, che si accontenta poi del quarto posto seguito da Fernandez e Luthi. Dopo una grande rimonta il GP di San Marino per Lowes termina all'ottavo posto dietro a Fabio DI Giannantonio, mentre per trovare altri italiani bisogna scivolare all'11° posto di Baldassarri. Tredicesimo posto per Dalla Porta seguito poi da Corsi, Bulega e dal 17° posto di Manzi.

L'ORDINE DI ARRIVO DEL GP DI SAN MARINO

CLASSIFICA PILOTI E CALENDARIO MOTO2